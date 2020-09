"Cannabis Pro e Contro", sabato a CVetrano convegno presso il Circolo della Gioventù

del 2020-09-08

Il Movimento5Stelle è lieto di comunicarvi che in data Sabato 12 Settembre ore 18 presso il Circolo della Gioventù, si terrà un convegno dal Titolo "Cannabis Pro e Contro", che tratterà il tema della Cannabis intrecciando diversi ambiti come il "Green new Deal", "progettualità imprese e cannabis", sullo sfondo delle potenzialità della nostra isola siciliana.

I relatori della serata saranno il Senatore Trentacoste, il Senatore Mollame, la Senatrice Cinzia Leone con la partecipazione del Sindaco di Castelvetrano Enzo Alfano, Padre Lo Bue (Comunitá terapeutica casa dei giovani), il Dott. Antonio Tavormina Medico chirurgo e un rappresentante dell'Assessorato all’Agricoltura Regionale Siciliana (U.I.A) di Castelvetrano.

Il Convegno è stato fortemente voluto dal consigliere comunale M5S Marcello Craparotta.