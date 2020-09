"A Santa Ninfa un solo positivo al Covid. Tre sono partannesi". L'ennesima precisazione del Sindaco Lombardino

del 2020-09-08

Anche oggi, per rassicurare i propri cittadini allarmati, il sindaco Giuseppe Lombardino (nella foto), si è visto costretto, con una nota, a precisare che alla data odierna a Santa Ninfa c'è un solo caso positivo al covid-19.

«Gli altri tre positivi che ci vengono attribuiti - spiega Lombardino - sono in realtà cittadini di Partanna familiari della donna già risultata positiva la scorsa settimana e provvisoriamente domiciliati in un'abitazione di campagna di contrada Rampinzeri, che si trova in territorio di Santa Ninfa».

Per evitare ulteriori equivoci, Lombardino ha interloquito con i vertici dell'Asp, che provvederanno, nella loro comunicazione quotidiana, a correggere il dato che giornalmente viene inviato agli organi di informazione, ai quali il sindaco, nel ringraziarli per il prezioso lavoro che svolgono, chiede di provvedere alla rettifica.

«Abbiamo in questi giorni ricevuto l'esito di molti tamponi effettuati su clienti del ristorante di Salemi diventato focolaio infettivi - sottolinea Lombardino -, e sono tutti negativi. Aspettiamo, nei prossimi giorni, l'esito degli altri».