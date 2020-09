Emozioni e lacrime per il ritorno a casa del Sindaco di Poggioreale Girolamo Cangelosi. In tanti ad aspettarlo dopo oltre 10 mesi

del 2020-09-08

Dopo oltre dieci mesi è ritornato a casa, oggi pomeriggio, il sindaco di Poggioreale Girolamo Cangelosi. Un lunghissimo periodo-“calvario” trascorso a Roma, in ospedale, a causa del terribile incidente stradale in cui è rimasto coinvolto il 28 ottobre dello scorso anno. Mentre viaggiava sull’autostrada A1, tra Colleferro ed Anagni, in direzione di Napoli.

Il sindaco Cangelosi venne prontamente trasportato in ospedale in elisoccorso ed operato d’urgenza, dal neochirurgo Massimo Chiara, al Policlinico romano “Umberto 1”. Il 25 novembre 2019 è stato trasferito all’ospedale San Giovanni Battista per essere sottoposto alle cure riabilitative.

Il sindaco ha viaggiato da Roma in aereo, in compagnia della moglie Giuseppina che lo ha assistito “amorevolmente” in tutti questi mesi.

“Bentornato sindaco, Poggioreale ti accoglie con affetto” è stata la scritta che ha campeggiato in un cartellone collocato all’ingresso del paese, sulla rotatoria posta nei pressi della Cappella del Santo Patrono Antonio da Padova. Una buona fetta di cittadini, con in testa il parroco Padre Giovanni Butera, ha applaudito l’ingresso del sindaco in paese.

Presenti tra gli altri: assessori e consiglieri comunali. Tanta amici e parenti, tutti emozionati e molti con le “lacrime agli occhi”.

Particolarmente “toccante, estremamente commovente” l’incontro tra il sindaco Cangelosi, i propri genitori: il papà Calogero e la mamma Vita e i figli Calogero ed Alberto, i fratelli Gaetano e Maurizio.

Il sindaco Cangelosi proseguirà a domicilio, presso la sua abitazione, tutte le cure riabilitative prescritte dai sanitari che lo hanno tenuto in cura dallo scorso 25 novembre 2019 presso l’ospedale romano, gestito dall’Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta..