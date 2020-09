"Dei 6 casi di CVetrano in cinque sono a casa in isolamento". Alfano interviene e parla anche di differenziata

del 2020-09-08

Il Sindaco Alfano torna a parlare dei casi di Covid-19 a Castelvetrano: “In totale si registrano sei casi. Una persona è ricoverata presso struttura sanitaria fuori Provincia. In cinque sono in isolamento presso le proprie abitazioni e stanno bene”. Sembra che in tutti i casi vi sia riconducibilità al cluster di Salemi.

Lo stesso Sindaco ha poi espresso parole di apprezzamento per i risultati e i miglioramenti nella raccolta differenziata a Castelvetrano.