Covid-19, NO alla Fiera e Processione di Maria SS della Tagliata a Castelvetrano

del 2020-09-08

(ph. Leonardo Marotta)

Per ragioni di sicurezza volte al contrasto dell’emergenza COVID 19, alla luce degli aumenti in questi giorni dei casi di contagio nella nostra provincia, l’Amministrazione Comunale di Castelvetrano, in aderenza a quanto stabilito nelle nuove disposizioni per l’attuazione delle misure del Protocollo per la ripresa delle celebrazioni liturgiche, secondo cui sono sospese tutte le processioni e le manifestazioni esterne, in relazione anche alla ultime decisioni prese dal Vescovo Mogavero di concerto con Don Gioacchino Arena, con amarezza e rammarico, RENDE NOTO CHE NON SI SVOLGERANNO la tradizionale FIERA né la processione e il pellegrinaggio in onore di Maria SS della Tagliata.