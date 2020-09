"Non ce n'è coviddi" spopola su Instagram e "spacca" il web tra indignazione e polemiche

di: Doriana Margiotta - del 2020-09-09

Philippe Daverio, storico dell'arte , politico e personaggio televisivo, da poco scomparso, scrisse " sono ancora convinto che la cultura salvera' il mondo".

Molti di noi per fortuna sono pienamente d'accordo con questa affermazione, perche' la cultura e la conoscenza sono il motore della vita. Ma qualche giorno fa e' successo un fatto curioso che e' saltato agli onori della cronaca, non tanto per la sua importanza, ma perche' ha messo in evidenza a quali canoni fanno riferimento alcuni italiani e che, a detti di tanti, danno molto da pensare.

Ma andiamo con ordine.

Vi ricordate sicuramente di quella signora di Palermo, che a giugno venne intervista casualmente sulla spiaggia di Mondello durante un servizio giornalistico che raccontava come sarebbe stata l'estate post- covid.

La stessa esordi' dicendo "non ce n'e' coviddi" e che a Palermo il virus non esisteva piu'”. Molti di noi forse si sono fatti una risata, ma la convinzione di questa signora putroppo non e' per nulla veritiera. In Sicilia il covid c'e' stato e c'e' ancora, come testimoniano i dati sui contagi di queste ultime settimane, che hanno messo nuovamente in allarme tutti noi, che speravamo che il peggio fosse passato.

Il video di questa intervista alla signora Angela Chianello in poco tempo diviene virale sul web e la sua "celebre frase" si traforma in breve tempo in un tormentone estivo, diventa addiruttura un video game. Insomma in poco tempo questa signora diventa famosa senza nessun titolo.

Qualche giorno fa la signora Chianello si iscrive su Istagram e in poche ore fa il pieno di follower. Un giornalista di Open, giornale online, scrive" quando ho scritto la prima parola di questo articolo, l'account della signora palermitana contava 80mila follower, alla fine del pezzo, circa un' ora dopo, i seguaci del profilo Istagram avevano superato quota 90mila".

Sarà stata la curiosita' a far crescere cosi' rapidamente il numero dei follower, ma e' comunque il segnale che la superficialita' nell'utilizzo dei social puo' dare messaggi sbagliati, soprattutto in una situazione cosi' delicata come quella che stiamo attraversando.

Molti fruitori di istagram hanno notato che per esempio il profilo del noto Alberto Angela, uomo di grande cultura, ha 165mila follower, mentre la signora Chianello in pochi giorni e' arrivata a 152mila seguaci.

Molti hanno gridato allo scandalo, perche' questo per alcuni e' il segnale che si sta dando troppa importanza a questi personaggi di poco spessore culturale, pittosto che a uomini di grande cultura, che dedicano la propria vita professionale alla divulgazione, come il gia' citato Alberto Angela.

Questo e' il segnale, ovviamente, di un decadimento culturale generale, che effettivamente preoccupa alquanto. Questo episodio non e' il solo, purtroppo i canoni a cui la societa' di oggi fa riferimento sono cambiati e in alcuni casi non in senso positivo. Si da' piu importanza alla superficialita' che al vero valore della vita.

Voglio ricordare le parole del sommo poeta:" fatti non foste per viver come bruti, ma per seguir virtute e canoscenza". Questo e' un vero insegnamento da seguire.