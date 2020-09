"Torno a vivere a CVetrano dopo 25 anni. Lasciai una Città migliore, ma credo nel cambiamento". Storia di Mariano Ferraro

di: Doriana Margiotta - del 2020-09-12

Da qualche anno si sta assistendo a una contro tendenza fatta di tanti che tornano e che desiderano tornare al proprio paese di origine. Le ragioni di tale decisioni possono essere molteplici, ma di solito sono di natura personale. E' "un tornare a casa" pieno di speranze e di nostalgia per i luoghi che spesso hanno accompaganto l'infanzia e l'adolescenza di tanti.

Anche Castelvetrano sta vivendo questa nuova realtà. Molti hanno deciso di tornare dopo aver raggiunto l'età della pensione.

Per noi cittadini potrebbe essere un'occasione per "sfruttare" il loro bagaglio professionale e personale, fonte di nuove idee che ridiano vita a questa città. Una sorta di "boccata di aria fresca". Chi torna, però, non sta con le mani in mano, anzi con il tempo si è ritagliato un ruolo attivo all'interno della società, dando un visione di prospettiva nuova .

Tra loro, la Redazione ha avuto il piacere di intervistare il signor Mariano Ferraro, un uomo di ampie vedute e con un grande amore per il nostro paese, che ha lasciato la nostra città 25 anni fa, nel 1992 per trasferirsi in provincia di Piacenza, dove ha lavorato come responsabile amministrativo nel settore delle grandi opere.

Finalmente in pensione, ha deciso nel 2018 di tornare a vivere qui, dove è nato e cresciuto.

Che Castelvetrano ha ritrovato quando è tornato a vivere qui?

"L'ho trovata peggiorata. Ho trovato i miei concittadini poco disponibili al cambiamento e ho dovuto constatare che, purtroppo la città è rimasta ferma a venticinque anni fa. Le porto un esempio che ha decretato l'inizio della decadimento di Castelvetrano.

La nostra stazione ferroviaria fino a trenta anni fa era la terza della Sicilia, ma certe leggi nazionali l'hanno distrutta, riducendola ad uno stato di abbandono e inefficienza con cui si convive ormai da molti anni. L'indotto che orbiatava intorno alla stazione era di circa 800 operai, dando lavoro a molte persone.

Era il fulcro di una ridente economia, fatta di tante cantine e attività commerciali. La Saica ne era un esempio. Nel mese di settebre a Castelvetrano circolavano molti mezzi che trasportavano uva. Nel tempo questo tipo di coltura nelle nostre zone si abbandonò, ma non le so spiegare il motivo.

Sicuramente sarebbe stata un'altra grande opportunità commerciale per la nostra città oltre la tradizionale lavorazione delle olive. Abbiamo perso un'occasione anche in questo campo, forse oggi saremo ai livelli delle cantine di Menfi o Marsala, ma purtroppo non lo sapremo mai".

Quale, secondo lei, è la problematica più urgente da affrontare in questo momento?

"Sicuramente la situazione che affligge l'Ospedale di Castelvetrano e a questo proposito voglio fare un appello. La perdita di alcuni reparti e il suo eventuale declassamento, dimostra che i castelvetranesi non hanno più voglia di combattere, di difendere ciò che gli appartiene.

Per l'Ospedale ho scritto vari post in sua difesa, cercando di ri-attivare le coscienze della nostra cittadinanza. Siamo arrivati a questo punto a causa di una cattiva politica che è palesemente contro Castelvetrano.

Dobbiamo mobilitarci tutti in difesa del nostro nosocomio. Auspico che presto ci sia una data precisa in cui potersi ritrovare tutti davanti l'Ospedale, per dimostrare che siamo tutti contrari alla "mala politica". Se siamo tutti uniti , la nostra città potrebbe riappropriarsi dei sui punti forti. Lo dobbiamo fare per noi e per tutto il territorio.

Castelvetrano deve tornare ad essere una protagonista del panorama politico e sociale di tutto il territorio belicino, grazie ad una "forza d'urto" tale che possa risvegliare la nostra città da questo torpore in cui si trova da troppi anni e che sta creando grossi problemi.

Inoltre la politica locale deve essere attiva in questa circostanza e far sentire la sua vicinanza alla popolazione locale. La difesa del nostro nosocomio è anche la difesa del diritto alla salute e del diritto di potersi curare che sono principi fondamentali della nostra Costituzione.

Per questo mio impegno, sono stato chiamato a partecipare ad una riunione del comitato Orgoglio Castelvetranese, proprio per decidere una data per questa grande mobilitazione della città in difesa del suo Ospedale".

Quale è lo scopo del gruppo "Amici di Castelvetrano" che ha creato su Facebook?

"Il mio gruppo ha come obbiettivo quello di parlare alla città. Facebook è il modo più veloce per raggiungere più persone possibili. Il gruppo è stato creato per avere un confronto tra quei castelvetranesi che vogliono il cambiamento, un modo per "riunire" le nostre personalità più forti, persone che hanno le capacità intellettuali consone per risollevare le sorti della nostra città e che possano creare le condizioni per difendere gli interessi di Castelvetrano.

Mi auguro fortemente che la mentalità cambi rapidamente, per il bene di tutti".

Nei vari post che pubblica, molti sono dedicati ai monumenti e alle piazze della nostra città.Perché?

"Ho scattato varie foto del Sistema delle Piazze, per evidenziare lo stato di degrado in cui versa. Una piazza deserta alla 11.30 del mattino è veramente uno spettacolo avvilente. Secondo me l'intervento su questa piazza doveva essere diverso, meno invasivo. Il decoro della città dovrebbe iniziare proprio dall'ingresso al Sistema delle Piazze, invece la sua entrata è piena di sporcizia e di escrementi.

E' un luogo di una bellezza unica ma poco sfruttato e oggi anche un po' pericoloso dopo una certa ora, perché diventa zona di bivacco.

Una città si qualifica anche per il suo passaparola, e se chi viene a visitare i nostri luoghi non torna più a causa anche del degrado urbano, la colpa la dobbiamo addebitare solo a noi stessi. In questo modo non ci sono le condizioni per un vero sviluppo economico e turistico.

Un altro esempio di degrado purtroppo è l'ingresso del parco archeologico lato Triscina. All'inaugurazione io ero presente, ma se lei ricorda fu chiuso qualche mese dopo, arrecando un grosso danno economico per tutti quei commercianti che avevano investito in quel progetto turistico. Oggi i canneti hanno invaso le strutture e tutto è andato in rovina.

Sembra quasi che Castelvetrano si "diverta" ad essere la patria delle occasioni perse. Ho notato che anche il decoro urbano lascia a desiderare e se ognuno di noi dedicasse un po' del suo tempo alla pulizia del marciapide davanti casa, magari mettendo qualche bella pianta, sicuramente la città avrebbe un aspetto diverso.

Qualche tempo fa ho fatto una foto di una strada di Castelvetrano, la via delle Due Sicilie, che ho trovato particolarmete pulita, sicuramente grazie alla cura di chi ci abita. Ecco la mia foto voleva essere un modo per testimoniare che basta poco per mantenere pulita Castelvetrano.

Ci sarebbero tanti modi per dimostrare amore verso questa città, ma noto che c'è poca partecipazione da parte dei nostri cittadini. Dovremmo capire che Castelvetrano è la nostra casa e dovremmo trattarla come tale".

Cosa si auspica per la ripresa di questa città?

"Mi auguro che questo immobilismo finisca presto. Paradossalmente i nostri concittadini che vivono fuori hanno un maggior attaccamento alla città e hanno a cuore le problematiche che la affliggono. Ai giovani consiglio di andare fuori, fare esperienze diverse che possano arricchire il loro bagaglio professionale e personale e poi tornare, se vogliono, a Castelvetrano. Solo così poterebbero idee nuove che sarebbero linfa vitale per la rinascita di questo paese.

Io ho vissuto in Emilia per molti anni, ma non mi sono mai sentito un immigrato perché ho vissuto bene e ho fatto un lavoro che ho amato. I nostri giovani sono il nostro futuro, diamo loro la possibilità di diventare arbitri del loro avvenire. Vorrei vederli più attivi sia in politica che all'interno della società castelvetranese. Lasciamo loro lo spazio necessario per realizzarsi e sicuramente ne gioveremo tutti".

Ringraziamo il signor Mariano Ferraro per le sue innumerevoli iniziative e ci auguriamo che la volontà e l'impegno di questo nostro concittadino sia di esempio per tutti quelli che credono poco in Castelvetrano.

Sicuramente dalle sue parole si evince il fatto che per ognuno di noi il legame con la propria terra natale è di fondamentale importanza, perché i luoghi da dove veniamo e dove siamo cresciuti ci plasmano e contribuiscono a renderci quelli che siamo e a forgiare la nostra identità.

"Si parte con una valigia piena di speranza, si torna con un bagaglio pieno di esperienza".