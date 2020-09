Dalla Sager donazione da 18 Mila Euro per il restauro degli storici lampioni nei pressi del Selinus

del 2020-09-09

Una donazione di di 18.506,40 euro è stata effettuata dalla Sager, società che gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti in associazione d'impresa con la Eco Burgus, in favore del Comune di Castelvetrano. La finalità è il restauro e la ricollocazione dei lampioni storici prospicienti al Teatro Selinus. Tale donazione è stata effettuata dalla Sager grazie all’utilizzo dello strumento dell’Art Bonus.

"Siamo lieti - fanno sapere dal Comune - di aver contribuito a riqualificare uno dei luoghi più importanti della nostra cittadina e ringraziamo la SAGER per aver aderito al l'utile e valido strumento dell'ART BONUS che consente a chi effettua la donazione un credito di imposta, pari al 65% dell’importo donato, a chi effettua erogazioni liberali a sostegno del patrimonio culturale pubblico italiano.

L'ing. Caime, funzionario dell'ufficio tecnico di Castelvetrano, nel 2019 scriveva: "I lampioni storici del teatro Selinus sono rarissimi. Di questo tipo di lampioni, ne esistono quattro al mondo (due nella nostra città e altri due a Modica). Sono tra l'altro di notevole pregio artistico e conservano ancora alla base il simbolo del fascismo (sono stati realizzati in era fascista).

Gli stessi sono stati rimossi e allocati in un magazzino della Saica perché stavano cadendo spontaneamente a terra (erano monitorati da tempo) provocando pericolo alle persone.

È stato fatto uno studio dalla società Neri s.p.a. che ha portato alla redazione di un costoso preventivo di spesa che tra l'altro non comprende le mensole (devono essere ricostruite) che non erano originali né tantomeno le lanterne artistiche (anch'esse non erano quelle originali - collocate negli anni 80)."