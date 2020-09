Donna positiva alla legionella ricoverata in Rianimazione a Castelvetrano

(fonte: www.blogsicilia.it/) - del 2020-09-09

Un caso di legionella è stato registrato a Mussomeli dove domenica mattina una donna di 62 anni è arrivata in ospedale con febbre e gravi sintomi respiratori. La donna è stata sottoposta a test rapido del tampone, effettuato al Sant’Elia di Caltanissetta, che ha dato esito positivo per la legionella. La paziente, visto il quadro critico, è stata intubata e trasferita in elisoccorso al reparto di Rianimazione dell’ospedale di Castelvetrano.

Il primario di Malattie Infettive dell’ospedale Sant’Elia Giovanni Mazzola dice: “La legionella può dare una forma di polmonite interstiziale bilaterale in maniera simile al Covid-19. E’ consigliabile dunque eseguire la ricerca del coronavirus nel liquido di lavaggio bronchiale”.