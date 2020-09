La Folgore “asfalta” lo Sciacca in trasferta. Tripletta per l’attaccante rossonero Carovana

del 2020-09-09

La Folgore vince e convince a Sciacca in occasione della gara di andata disputatasi a porte chiuse nello stadio saccense. La tripletta di Carovana, autore anche di un gol su una rovesciata da cineteca, il goal di Corso e Giannusa hanno regalato ai rossoneri una importante iniezione di fiducia .Una Folgore che ha saputo chiudere i locali che avevano comunque le assenze di Comegna, Tummiolo ma la vittoria dei rossoneri è stata limpida e frutto di un impegno negli allenamenti. Bravo anche il debuttante Giordano in porta, under 2002, autore di ottimi interventi per una vittoria che fa ben sperare per la gara interna di domenica.

Domani usciranno i calendari di Eccellenza.