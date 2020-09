Tre castelvetranesi della Polisportiva Libertas ai campionati italiani di pesca con canna da riva a box

di: Redazione - del 2020-09-11

In data 4, 5 e 6 Settembre si è svolta a Siracusa, precisamente a Ortigia, presso il porto grande della Marina il campionato italiano di pesca con canna da riva a box, che consiste nella collaborazione di 4 compagni della stessa società nel pescare la più grande quantità di prede, in un tempo di 3 ore. Finito il tempo si passa alla pesatura andando a sommare il pescato dei compagni.

La polisportiva Libertas di Castelvetrano ha avuto il piacere di partecipare con 3 dei suoi atleti tesserati, Guarino Giuseppe, Ippolito Di Simone e Gaspare Grassa.

I box formati da 4 compagni erano in totale 40, per un totale di 160 atleti iscritti da tutta Italia. È stato il primo evento di questa dimensione organizzato in Sicilia, normalmente si sono sempre organizzati a nord Italia.

"Nella prima giornata, sabato 5, con l’estrazione casuale dei campi gara non siamo stati fortunati e abbiamo chiuso con poco pescato, ma la seconda giornata domenica 6, la situazione è cambiata con l’estrazione di un discreto campo gara, con molto sacrificio e dopo aver messo in campo tutti noi stessi, abbiamo chiuso con un secondo posto di settore", dicono i tre castelvetranesi.