CVetrano, la differenziata migliora ma ancora troppi "affezionati" al sacco nero. Continuano i controlli e le multe

di: Redazione - del 2020-09-09

Continuano i controlli da parte della Polizia Municipale sul sistema di raccolta dei rifiuti, dopo che questa estate con apposita ordinanza sono stati previsti specifici divieti quali, ad esempio, l'utilizzo dei sacchi neri (clicca qui per leggere l’articolo) .

Il Sindaco Alfano, aveva inoltre previsto l'obbligo di provvedere alla corretta separazione dei rifiuti e di conferire i rifiuti urbani come stabilito dal calendario di raccolta differenziata.

Nel tempo i castelvetranesi sono molto migliorati nella gestione della differenziata, la cui percentuale è aumentata notevolmente negli ultimi mesi, e lo stesso Sindaco ieri in un video ha elogiato i suoi concittadini.

Tuttavia, ci sono ancora degli ostinati che non rispettano le regole, a confermarlo l’Ass. Cappadonna:

“Ieri pomeriggio a seguito di un controllo effettuato, si è potuto riscontrare che era stata violata l'ordinanza sia sul divieto utilizzo sacchi neri, sia sull'orario di esposizione ed inoltre non era stata differenziato correttamente il rifiuto.

Ciò che lascia attoniti è che spesso si dice siano persone ignoranti non ben informate. Fa strano invece quando sono persone "perbene" che magari durante lo shopping con l'amica del cuore si lamentano degli abbandoni.

In passato abbiamo multato un ex amministratore e ho denunciato anche l'atteggiamento tenuto da una persona che aveva tuonato: " lei non sa chi sono io".

Cerchiamo di amare e tenere pulita la nostra citta, soprattutto in questo ulteriore momento di contagio”.

La foto è volutamente sfuocata.