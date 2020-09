Gli allievi della "CVetrano Selinunte" si allenano in Piazza Cappuccini. Piccolo: "Auspichiamo maggiore collaborazione"

del 2020-09-09

Si allenano in piazza Cappuccini gli allievi della scuola calcio “Castelvetrano Selinunte”, che al momento non dispongono di alcuna struttura. La scuola calcio, cui sono iscritti circa 300 giovani, disputa i campionati Figc regionali e provinciali, e lo scorso 24 agosto, avrebbe inoltrato una richiesta al primo cittadino e all’assessore allo sport Filippo Foscari per l’utilizzo dello stadio “Paolo Marino”, senza risposta ad oggi. Presso quest’ultimo già da circa 20 giorni, sarebbero iniziati gli allenamenti della “Dolce Onorio”.

La scuola calcio “Castelvetrano Selinunte” con una nota ha chiesto che anche i suoi allievi possano allenarsi presso un impianto comunale.

Il Presidente Ciro Piccolo, ai nostri microfoni, ha auspicato una maggiore collaborazione con il Comune "visto che i campi dell'Azzurra hanno chiuso i battenti e che avevamo chiesto solo di potere radunare i nostri ragazzi all'interno dello stadio per cercare poi una soluzione per il campo alternativo troppo costoso per le nostre tasche. per questo non abbiamo partecipato al bando, mentre siamo disposti a pagare a secondo di quante volte usufruiremo dello stadio o del campo alternativo se sarà messo nelle condizioni di potere ospitare le gare ufficiali".

In merito al campo altenativo "Franco Lombardo", proprio lunedì scadeva il bando per l'affidamento in gestione con un canone annuo richiesto di 12.500 Euro annui escluso le utenze. A tale bando scuola calcio “Castelvetrano Selinunte” non ha partecipato per l'eccessiva onerosità del canone richiesto. Intanto è stata nominata la commissione comunale che valuterà nel merito le istanze presentate.

L'auspicio è che venga trovata una soluzione nell'interesse dei giovani affinchè pratichino sport e nell'interesse del Comune e delle casse comunali a fronte dell'utilizzo di beni pubblici.