Fisco, da Dicembre bonus fino a 300 euro per chi paga con carta o bancomat

del 2020-09-11

Un bonus fino a 300 euro all'anno per spese tracciate con carta o bancomat, a partire dal primo dicembre, fino a un massimo di tremila euro, entro dicembre 2021 per incentivare i pagamenti digitali

La misura prevederebbe anche un certo numero di operazioni per ottenere il bonus, in maniera tale da favorire anche pagamenti di piccoli importi. Per superare lo scoglio degli esercenti - contrari alle commissioni ritenute troppo alte, crediti d'imposta per le commissioni.

Si abbasserà anche la soglia dei pagamenti in contanti, sotto i duemila euro per tutto il 2021.

Altra novità riguarda colf e badanti che frequenteranno corsi di formazione riconosciuti potranno usufruire di 10 euro lordi mensili in più in busta paga.