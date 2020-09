Un positivo al Covid-19 alla Posta Centrale di CVetrano. Nota del Sindacato Failp

del 2020-09-11

Un lavoratore, non di Castelvetrano ma originario di un vicino paese belicino, in servizio presso le poste centrali di Castelvetrano è risultato oggi positivo al Covid-19. A renderlo noto la Failp di Trapani che, con una nota, ha espresso preoccupazione visto l'elevato numero di lavoratori ivi impiegati invitando l'azienda a prendere atto della situazione e adottare tutte le misure necessarie per consentire lo svolgimento delle attività .

Ecco la nota:" Nella giornata di oggi venerdì 11/09/2020, la scrivente Organizzazione Sindacale , è venuta a contattarmi della accettata positività al virus Covid-19 di un dipendente di poste italiane applicato presso l'ufficio postale di Castelvetrano centro. Essendo stata allertata immediatamente la filiale di appartenenza, avremmo immaginato una chiusura immediata dell'ufficio, e che venissero messe in campo tutte le misure necessarie per la tutelare la salute dei lavoratori e dei clienti. Una serie di telefonate all'azienda non sono servite per addice ad una soluzione, intanto i colleghi hanno allertato i medici di base e l' Asp. Sarebbe auspicabile che come previsto dal comitato OPN verbale del 08/09/2020 venisse estesa l'effettuazione dei test seriologici nelle realtà territoriali maggiormente interessate per numero di contagi. Si resta in attesa di una risposta urgente."