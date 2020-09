Il lettore scrive: "Perdita d'acqua a Triscina nella via n. 61. Comune fermi questo spreco"

di: Redazione - del 2020-09-13

L'Italia si colloca al primo posto in Europa per prelievi d'acqua potabile con 428 litri per abitante ogni giorno. Quello che stupisce è poi la dispersione al 48%, dovuta ad anomalie delle reti idriche. Questi dati evidenziano che lo spreco dell'acqua in Italia è enorme, anche dovuto alle abitudini di ogni singolo cittadino.

Purtoppo anche nella nostra città le perdite di acqua sono frequenti, ma grazie alle varie segnalazioni che arrivano in Redazione, si spera che chi di dovere risolva il problema abbastanza celermente.

Il propietario del Triscina Market ha scritto alla nostra Redazione per informarci di una perdita d'acqua in via Mediterraneo ad angolo con la strada numero 61 a Triscina.

"La perdita d'acqua dura da circa quattro anni ed è un vero peccato tutto questo spreco ed inoltre crea problemi al vicinato".

L'acqua è un bene sempre più prezioso perché destinato a diminuire . L'impegno dei cittadini nel voler salvaguardare questo "tesoro prezioso e vitale" è il segnale di un'abitudine sempre più profonda e radicata nel preservare e difendere l'ambiente che ci circonda.

Ringraziamo il prorietario del Triscina Market per averci segnalato il problema. Ci auguriamo che l'Amministrazione agisca al più presto.