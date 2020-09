Altro cittadino positivo al Covid a Salemi.Ricoverato in Ospedale, Venuti:" Attendiamo altri esiti di tamponi"

del 2020-09-10

Altro caso di positività a Salemi. La notizia viene data dal Sindaco Venutoli che ha così dichiarato:" Registriamo un nuovo contagio. Si tratta di una persona legata al focolaio già noto e che, per via dell’età avanzata, è stata ricoverata in ospedale. A questa persona, come a tutte le altre contagiate dal virus, auguro una pronta guarigione. Il totale dei contagi sale a 26. Intanto, attendiamo i risultati dello screening massiccio effettuato nei giorni scorsi. Dall’esito di questi tamponi potremo avere un quadro più chiaro della situazione"