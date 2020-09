"Bella la mia Sicilia. Le vacanze, le foto ma troppa plastica abbandonata da chi non ama la nostra terra". Lettera di una lettrice

di: Redazione - del 2020-09-14

Ormai l’estate è agli sgoccioli, è tempo di riflessioni e questo ha voluto fare la lettrice Claudia Longo, che in una lettera aperta alla Redazione, ha mostrato il suo pensiero sulle condizioni della spiaggia di Tre Fontane, un litorale bellissimo immortalato in foto altrettanto meravigliose, ma che spesso non viene rispettato.

Il messaggio di Claudia è finalizzato ad una maggiore tutela dell’ambiente e nonostante lei si mostri orgogliosa delle sue origini, le sue parole sono piene di delusione.

Di seguito la sua lettera:

"In molti hanno concluso le vacanze e quindi per salutare il nostro litorale preferito tutti dedicano pensieri e foto bellissime. Mi spiace, perché io non farò lo stesso e in effetti mi sembra di rompere la 'poesia' (e non solo).

Di foto meravigliose ne ho scattate anch'io. Foto di cui l'essere umano non ha nessun merito, ma ad ogni mia passeggiata non perdevo occasione di nutrire un fastidio profondo, perché nonostante Tre Fontane, ogni anno, ci dedichi la parte migliore di sé, noi continuiamo a non saper essere alla sua altezza.

Ho raccolto per lo più plastica di ogni tipo (bottiglie, bicchieri, carte di caramelle, patatine, sacchetti seppelliti sotto la sabbia, palette e giochi abbandonati per bambini), poi in mare anche lo scheletro di una lanterna, e rifiuti organici come pomodori, cipolle. E ovviamente plastica.

Noi un posto così, semplicemente, non ce lo meritiamo. Non sono qui per fare polemiche, voglio solo condividere con voi una frustrazione che ho sentito per, praticamente, tutta l'estate.

Detto questo, spero davvero un giorno di poter continuare a guardare tramonti meravigliosi, fare il bagno in acqua calma e limpida e nel frattempo guardare la riva e vedere solo le orme dei nostri piedi e nient'altro.

Potrebbe essere interessante scrivere che alcune meduse (quelle piccole non i cosiddetti polmoni di mare) venivano messe sulla riva e come segnale per salvaguardare le persone che passavano sulla battigia, c’ erano i bicchierini che sicuramente avevano usato per estrarli fuori dall'acqua, non c’ è mai fine al peggio.

Perchè l'ho fatto?

L’ ho fatto perché non potevo non farlo. Se ognuno si prendesse le proprie responsabilità e andasse al di là del proprio interesse e piacere personale non solo avrebbe occasione di dare il meglio di sé, ma aiuterebbe se stesso e chiunque gli stia attorno, pur senza conoscerlo.

E poi quel posto mi ha accolta per due mesi regalandomi panorami pazzeschi, ripeto, non potevo non farlo.

PS. Quel sacco è stato riempito in una delle tante passeggiate in soli 100 metri di spiaggia. In altre occasioni è stato riempito fino all'orlo. Il sacchetto ritratto in foto è stato riempito da via San Marino ovest fino alla 135 ovest".