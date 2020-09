Campobello alle urne: il cambiamento è un sogno o una "realtà che comincia"?

di: Sergio Barbera - del 2020-09-12

A Campobello di Mazara è tempo di bilanci in vista dell’imminente competizione elettorale del 4-5 Ottobre per il rinnovo delle cariche del Sindaco e del Consiglio Comunale.

Li fa bene i bilanci il Sindaco Castiglione, anzi benissimo considerato che ha “regalato” ai Campobellesi con i soldi dei Campobellesi un opuscolo contenente tutti gli obiettivi raggiunti dalla compagine di governo del paese belicino.

Probabilmente in considerazione del fatto che le casse del comune non versano in buone condizioni, il primo cittadino, candidato al mandato bis, avrebbe potuto evitare questo strumento di facile propaganda confezionato inaudita altera parte. Ed a poco vale la giustificazione secondo cui esiste una specifica voce che consente l’’utilizzo dei proventi del comune al fine di far conoscere ai cittadini gli obiettivi di fine mandato. Questione di opportunità e non di merito.

Si tratta di dare un segnale, un esempio di discontinuità e di cambiamento. Che, in realtà, il cambiamento fosse solo una frase ad effetto lo dimostra l’assenza di una progettualità veramente nuova ma, soprattutto, la costante modifica della compagine di governo capace di annettere in modo schizofrenico componenti dell’opposizione.

A che pro?

Un’annessione che sa molto di trasformismo e che farebbe impallidire persone del calibro di Depretis. Un “cambio di casacca” inutile che ha avuto come obiettivo solo quello di consolidare il potere del primo cittadino il quale, aiutato dalle avverse sorti dei più accreditati avversari politici, è riuscito a costruire un abito su misura espressivo di una democrazia monca.

Non vede, infatti, solo chi non vuole come si sia creato un singolare fenomeno di “salita sul carro dei vincitori” da parte del “principale esponente dell’opposizione” e di taluni consiglieri. Ascoltando il “benefattore del paese” si tratterebbe di un gesto d’amore per il territorio, gesto che mal si concilia con la designazione alla carica assessoriale di almeno un esponente del defunto progetto portato avanti dall’ormai ex rottamatore della vecchia politica locale.

I maligni potrebbero pensare che le larghe intese di questo quinquennio siano da ricondurre ad accordi elettorali ante litteram. Accordi dannosi e scellerati: dannosi perché il meccanismo della democrazia impone il rispetto del risultato elettorale, ragion per cui chi vince governa, chi perde controlla. Scellerati perché in questo modo si è persa quell’essenza di contrapposizione dialettica che serve a regolare i contrapposti interessi in gioco. Interessi della collettività, ovviamente.

Chi controlla se tutti governano? Si è, dunque, creato uno schieramento di maggioranza contrapposto a qualche anima isolata dalla quale ci aspettavamo ruggiti da leone che si sono trasformati nello squittio di un topo.

Il risultato è che le giovani promesse, contagiate dal virus delle logiche di palazzo, sono diventate già vecchi politicanti e che questi anni sono stati caratterizzati dalla logica gattopardesca del “tutto cambia perché nulla cambi”.

In fin dei conti, è più importante inaugurare il Cine Teatro Olimpia (ma il progetto si deve all’ex Sindaco Caravà) che lavorare per il decoro estetico del paese, intitolare vie e strade che consentire una più efficiente raccolta di rifiuti ad una cittadinanza invero non sempre zelante (concorso di colpa?).

Il problema vero è che il paese è in uno stato di coma quasi irreversibile e che la situazione economica di questa piccola comunità è al collasso. Continuare a navigare in questo immobilismo di comodo serve solo a pochi; lo dimostrano le continue partenze di giovani che ogni anno sono costretti a chiudere la porta di casa per andare in esilio chissà dove. Ma soprattutto chissà perché.

Tra i competitors alla carica di Sindaco anche Gaspare Passanante (oggi Consigliere di opposizione) il cui programma (limitatamente a quanto emerge dal materiale reperibile) ha il merito di essere un collage di idee pregresse.

Bisognerebbe, ad esempio, chiedere al Candidato Passanante quali sarebbero le personalità deputate a gestire lo “Sportello Europa”, dato che, come è noto, il semplice monitoraggio e controllo dei bandi richiede un’elevatissima conoscenza tecnica che possiedono solo pochi esperti e in che modo intende rafforzare i rapporti della città con l’Unione Europea, considerato che tali rapporti sottintendono una continua attività di monitoraggio e relazioni mirate a Bruxelles intrattenute da gruppi elitari (c.d. lobbies).

Sembra, inoltre, una mera frase d’intenti (degna del miglior politichese) l’enunciato secondo cui “coinvolgeremo i giovani in attesa di occupazione lavorativa in operazioni di assistenza ai cittadini e al territorio ...”. Non è dato capire in che modo, attraverso quali canali (Associazioni?) e con quali criteri.

Ha detto “si, accetto” anche Antonio Ingroia, ex PM della Procura di Palermo. Il suo atto di assenso dal sapore papale, come se qualche Cardinale Decano gli avesse chiesto l’accettazione alla carica pietrina, potrebbe essere letto come un gesto di sfida per la collettività locale.

E’ ancora presto per giudicare le proposte dell’ex Magistrato. La curiosità e’ molta anche se l’assenza di un concreto collegamento con il territorio desta più di un perplessità sulla scelta di uno “straniero in terra d’altri”.

Qualcuno urlerebbe: “Campobello ai Campobellesi!”.

Sta di fatto che molti tengono a ribadire che Campobello è una realtà difficile, che bisogna “Vivere Campobello” per capirla.

A proposito di “Vivere Campobello”, il ritiro di Doriana Licata della carica di Candidata Sindaco deve fare riflettere. E’ lecito chiedersi il perché di questo “gran rifiuto”. Se, da un lato, la dottoressa ha avuto il coraggio di spendersi per dare un segno di rinnovamento, dall’altro, alla stessa bisogna forse rimproverare di non essere andata fino in fondo.

Quali sono i motivi?

A giudicare da una recente comunicazione dell’Associazione Vivere Campobello apparsa su un quotidiano online, la scelta sarebbe stata causata dal “... contesto così anomalo e pericoloso che nulla di buono lascia presagire alla nostra città.”

La motivazione, invero generica e di scarsa intellegibilità, non può convincere così come non può convincere questo intervento ad intermittenza da parte dell’Associazione sul territorio campobellese.

In attesa di conoscere i programmi ufficiali, in questa appassionata corsa a tre per la carica di Sindaco è lecito comunque porsi degli interrogativi, ossia chiedere perché Campobello è sempre più una città del passato e sempre meno una città del domani, capire per quale motivo chi siede sugli scranni della massima assise cittadina è il prodotto di logiche invero complesse, ma soprattutto comprendere veramente per quale motivo non si lasci lo spazio ai giovani di scrivere con parole proprie il futuro che loro appartiene.

Con l’auspicio che il cambiamento sia davvero concreto e non propagandistico, il mio augurio da esule campobellese è che il prossimo Sindaco cambi davvero le cose; in difetto, sarebbe più consono per la prossima competizione elettorale fondare il movimento “SopravVivere a Campobello!”

Buona campagna elettorale a tutti.

Sergio Barbera