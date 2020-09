Castelvetrano, avviso ai contribuenti: nuovo ravvedimento operoso

di: Redazione - del 2020-09-11

Il Comune di Castelvetrano ha diffuso un avviso con il quale informa i contribuenti che è stata avviata una nuova procedura di ravvedimento operoso, con cui è possibile sanare la propria situazione debitoria per tutti i tributi Comunali, versando l’imposta, anche in ritardo, con sanzioni ridotte e interessi minimi.

Con la conversione in Legge del Decreto Fiscale 2020 (D.L. 124/2019, convertito con Legge 157/2019) viene esteso ai tributi locali il ravvedimento lungo oltre l’anno dopo la scadenza, già disponibile per i tributi erariali. Quindi oltre che con il normale ravvedimento operoso, adesso è possibile effettuare versamenti per imposte dopo un anno (e fino a due anni) con una sanzione pari al 4,29% (1/7 della sanzione) e dopo due anni con una sanzione del 5% (1/6 della sanzione).

Si sottolinea la convenienza per il contribuente di avvalersi del RAVVEDIMENTO, purché in assenza di Accertamento notificato, in quanto la sanzione prevista per omesso o tardivo versamento in caso di notifica dell’avviso di Accertamento rimane al 30%. La novella legislativa, come è evidente, offre una valida occasione per fruire di sanzioni molto agevolate.

Ad ogni buon fine si informano i gentili contribuenti che gli uffici entro il 31 dicembre c.a. emetteranno gli accertamenti per l’ annualità 2015 per tutti i tributi locali.

Modalità di versamento

Il contribuente che intende sanare la violazione dovrà munirsi di un modello F24 (ordinario o semplificato) per il versamento dei Tributi locali e compilarlo secondo le istruzioni allegate al modello scelto.

Si precisa che le sanzioni e gli interessi per ravvedimento operoso vanno versati unitamente all'imposta dovuta, così come indicato dall'Agenzia delle Entrate con propria risoluzione n. 35/E del 12 aprile 2012.

-Attraverso il seguente link è possibile generare l’F24 inserendo l’anno, il tributo e l’importo da ravvedere: https://www.amministrazionicomunali.it/ravvedimento/calcolo_ravvedimento.php ,

OPPURE

-recarsi presso l’ ufficio Tributi del Comune Castelvetrano per la procedura del ravvedimento operoso.