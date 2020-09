Campo alternativo, nessuno partecipa al bando per affidamento in gestione. Una scuola calcio va a Campobello

del 2020-09-11

Buone notizie per gli allievi dell’ASD Castelvetrano Selinunte, che presto potranno tornare ad allenarsi in un impianto sportivo. La società guidata dai fratelli Pizzitola si è aggiudicata in via provvisoria l’affidamento in uso e gestione del “Campo sportivo Stallone Castro Domenico” di Campobello di Mazara, per 5 anni con un canone di € 7.000,00 annui.

La notizia, che si evince dall’albo pretorio del comune, lascia del sapore amaro, visto che gli allenamenti non si svolgeranno a Castelvetrano.

E' di ieri la notizia che, il bando per l'assegnazione del campo alternativo "Franco Lombardo" è andato a vuoto. La scuola calcio aveva fatto presente che il canone richiesto fosse troppo esoso: 12 mila euro più le utenze. Lo scorso 24 agosto, era stata inviata una richiesta al sindaco Alfano e all’assessore allo sport Foscari per l’utilizzo del “Paolo Marino”, senza risposta.

Il Presidente Ciro Piccolo, ai nostri microfoni, aveva auspicato una maggiore collaborazione con il Comune "visto che i campi dell'Azzurra hanno chiuso i battenti e che avevamo chiesto solo di potere radunare i nostri ragazzi all'interno dello stadio per cercare poi una soluzione per il campo alternativo troppo costoso per le nostre tasche. per questo non abbiamo partecipato al bando, mentre siamo disposti a pagare a secondo di quante volte usufruiremo dello stadio o del campo alternativo se sarà messo nelle condizioni di potere ospitare le gare ufficiali".

Sono ben 300 i giovani iscritti alla scuola calcio, che disputano campionati Figc regionali e provinciali.