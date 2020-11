Covid 19, i positivi in provincia sono 1127. 83 a CVetrano

del 2020-11-06

Coronavirus, ecco la situazione in provincia di Trapani. Tale casi 1127 (ieri erano 1072) così distribuiti:

Alcamo 217; Buseto Palizzolo 7; Calatafimi-Segesta 6; Campobello di Mazara 13; Castellammare del Golfo 53; Castelvetrano 83 (ieri erano 80); Custonaci 29; Erice 47; Favignana 4; Gibellina 10; Marsala 141; Mazara del Vallo 106; Paceco 32; Pantelleria 36; Partanna 23; Poggioreale 1; Salaparuta 4; Salemi 16; Santa Ninfa 1; Trapani 217; Valderice 34; Vita 2, San Vito Lo Capo 40; Petrosino 5.

Totale deceduti: 42, totale guariti: 888.

Ricoverati in terapia intensiva: 6, ricoverati non in terapia intensiva: 45.