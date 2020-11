Alfano svela le deleghe ai nuovi Assessori e annuncia: "Ci sono ancora due posti liberi"

del 2020-11-06

Ai nostri microfoni, in anteprima, il Sindaco Enzo Alfano ha svelato quali saranno le deleghe dei nuovi Assessori che hanno giurato negli scorsi giorni facendo il punto della situazione. Il primo cittadino ha annunciato anche che è alla ricerca di altri due nuovi Assessori e che non sarà consentito il doppio ruolo di Consigliere-Assessore.

"Le deleghe ai nuovi assessori sono già scritte, non ho firmato il provvedimento ma si occuperanno delle seguenti attività: l’Avv. Pellitteri di affari legali, tributi e bilancio, l’Arch. Licari di attività produttive in quanto esperto di finanza europea e l’Ing. Siculiana di edilizia privata e quant’altro”.

In questo modo rimarrebbero “scoperti” la solidarietà sociale e la cultura, ma Alfano ha detto: “In questi giorni ho fatto un appello a tutte le professionalità di spessore, che a Castelvetrano sono tante, di mandare i loro curricula per essere presi in considerazione. Attualmente ci sono due posti liberi, ma potrebbero essere di più.

L’ho detto anche in consiglio comunale che il doppio incarico di assessore e consigliere non dovrà esserci più. L’Assessore Foscari presto si occuperà esclusivamente delle commissioni e del consiglio comunale, quindi i posti da ricoprire nella giunta sono un bel po'.

Bisogna avere le competenze tecniche, giuridiche, oppure nell’ambito dei servizi al cittadino serve qualcuno che vanti esperienze in questo settore. Non sono stato d’accordo nell’ azzerare tutto perché ci teniamo a portare avanti la nostra identità, che non è più l’identità del movimento ma adesso è il programma del Sindaco”.