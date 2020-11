Il Vice Ministro Cancelleri a CVetrano: "Scellerato depotenziare Ospedale. 5 Miliardi per la CVetrano - Gela"

del 2020-11-06

“Il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture ha dato l’ok all’Anas per il progetto della Castelvetrano-Gela, importante arteria stradale da 166 Chilometri. Si tratta di un investimento di circa 5 Miliardi di Euro”. A darne l’annuncio il Vice Ministro alle Infrastrutture e ai Trasporti Giancarlo Cancelleri in visita a Castelvetrano anche per la questione relativa all’Ospedale.

Sulla questione dell’Ospedale Cancelleri ha definito “scellerata” la scelta del governo regionale di depotenziare l’Ospedale di Castelvetrano, soprattutto in un periodo come questo di emergenza sanitaria”.