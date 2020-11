Genitori di Cbello scrivono al Conte: "Follia le mascherine per i bambini durante lezioni"

del 2020-11-08

"Folle che i nostri figli debbano indossare le mascherine tra i banchi di scuola durante le lezioni". E' un passaggio della lettera indirizzata da alcune mamme del Comitato genitori di Campobello di Mazara con una lettera aperta indirizzata al Premier Conte, al Ministro della Salute Speranza e al Ministro dell'Istruzione Azzolina. "Da genitori crediamo sia doveroso salvaguardare la salute dei nostri figli e riteniamo indispensabile l’uso della mascherina nella strategia di contrasto al diffondersi del virus, ma la scelta di far indossare per tutto l’arco della giornata scolastica (6-8 ore), in modo continuativo, le suddette mascherine, crediamo sia folle sia dal punto di vista medico che dal punto di vista psicologico-educativo".

Infine la richiesta di far conoscere se l'utilizzo prolungato delle mascherine possa a lungo andare avere delle conseguenze negative sulla psiche dei bambini.