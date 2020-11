Rubate le offerte dei parrocchiani presso Santa Lucia durante la riunione con le famiglie. Don Gioacchino:" Gesto indegno"

del 2020-11-08

Rubate le offerte dei parrocchiani presso la chiesa di Santa Lucia.

Un annuncio che il parroco don Gioacchino oggi ha dato a conclusione della Messa, manifestando piena solidarietà e affettuoso sostegno al nostro caro don Elkin, che tanto si prodiga per la nostra parrocchia di S. Lucia: ieri pomeriggio, mentre in chiesa di svolgeva la riunione con un bel gruppo di famiglie, qualcuno è entrato in casa di don Elkin e ha rubato quello che ha trovato, soprattutto le offerte dei parrocchiani. Don Elkin è giustamente addolorato e preoccupato, ma soprattutto è dispiaciuto che il sacrificio e l'offerta dei parrocchiani sia stato oggetto di un tale oltraggioso, ingiusto e indegno gesto, che mina il bene di una comunità intera.L'assemblea dei partecipanti alla Messa ha manifestato tutto il disappunto per l'accaduto e piena solidarietà a don Elkin, nella speranza cristiana di un ripensamento e pentimento di chi ora andrà incontro anche agli esiti delle indagini che sono in corso.