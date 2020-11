Misure anti Covid e scuola. Incontro virtuale tra Asp e Comitato Genitori CVetrano. Collegato anche il Sindaco Alfano

di: Comunicato Stampa - del 2020-11-09

Il Presidente del Comitato Genitori Castelvetrano, Lina Stabile, in data 05/11/20, ha incontrato in video conferenza, presso l'ufficio del Sindaco di Castelvetrano, il dott. Mistretta dell'Asp di Trapani.

L'incontro congiunto era stato richiesto dal Comitato per chiarire alcune procedure e chiedere all'Asp di fare chiarezza su tempi, modi e prassi da seguire, su chi rivolgersi, su numeri utili e documenti necessari in merito alla diffusione del Covid a Castelvetrano, anche alla luce dei casi avutisi nelle scuole, e al rientro al lavoro o a scuola dei soggetti positivi e dei familiari.

Ci duole constatare, purtroppo, però, una totale chiusura da parte dell'Asp che ha sintetizzato tutta la propria collaborazione nel “sollecito ai genitori a leggere i provvedimenti ufficiali e i protocolli”. Peraltro palese è stato il rifiuto di stilare un documento congiunto chiarificatore dei quesiti che man mano i genitori hanno sollevato.

L’Asp, infatti, ritiene che non vi sia nessuna problematica né in merito alla tempistica di risposta ai genitori da parte degli uffici ASP, né in merito alle procedure da seguire.

Ci preme ringraziare l'Amministrazione e il Sindaco Alfano che ha supportato le istanze del Comitato Genitori e le richieste fatte, ma purtroppo, come dice Asp, basta solo leggerci la GURS.

Il Comitato a breve divulgherà una informativa sui comportamenti civili da seguire in merito ai protocolli previsti.

Eleonora De Simone Vice Presidente del Comitato Genitori Castelvetrano