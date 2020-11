Coronavirus, Asp Trapani chiude campagna screening su popolazione scolastica con 10.529 tamponi e 179 positivi

di: Comunicato Stampa - del 2020-11-09

Con un totale di 10.529 tamponi rapidi e 179 casi positivi riscontrati si è conclusa l’attività di screening Covid-19 rivolta agli studenti delle scuole superiori del trapanese che si è svolta sabato 7 e domenica 8 novembre 2020.

La campagna, promossa dall’Assessorato regionale per la Salute, è stata coordinata da Mario Minore, responsabile dell'Unità Operativa Gestione Emergenza e Urgenza Territoriale dell'Asp di Trapani.

Solo nella giornata di domenica 8 novembre sono stati effettuati 6.590 test rapidi rinofaringei con metodo 'Drive in' su popolazione scolastica, personale scolastico e rispettivi nuclei familiari.

Nel dettaglio, i dati relativi alla campagna di screening:

Domenica 8 novembre 2020-

Trapani:1993 tamponi effettuati – positivi riscontrati 34

Marsala: 1559 tamponi effettuati – positivi riscontrati 8

Mazara del Vallo: 1432 tamponi effettuati – positivi riscontrati 40

Alcamo: 746 tamponi effettuati - positivi riscontarti 15

Castelvetrano,:860 tamponi effettuati – positivi riscontrati 29

Totale tamponi effettuati 6.590, totale casi positivi riscontrati 126

Sabato 7 novembre 2020 –

Trapani, totale 1241 tamponi, 21 i casi positivi riscontrati

Marsala 634 tamponi e 2 casi positivi

Mazara del Vallo 808 tamponi, 15 positivi

Castelvetrano 433 tamponi, 11 positivi

Alcamo 823 tamponi, 4 positivi

Totale tamponi effettuati 3.939, totale casi positivi riscontrati 53.

“L'utilizzo dei test antigenici rapidi - ha detto il commissario straordinario dell’Azienda sanitaria provinciale di Trapani, Paolo Zappalà - consente di assicurare una diagnosi istantanea di casi Covid, e rappresenta una misura concreta per il tempestivo contenimento del contagio in un'ottica più ampia di contrasto all'emergenza epidemiologica attualmente in corso.

Anche in questa occasione – ha sottolineato Zappalà - i medici e gli operatori sanitari coinvolti nell’iniziativa hanno dato il meglio della loro professionalità, riuscendo a monitorare una consistente fetta di popolazione target.

Nell'attuale emergenza sanitaria – ha concluso Zappalà - l’Asp di Trapani è scesa in campo attivando tutte le strategie necessarie per la gestione della crisi, impegnando in prima linea i migliori professionisti per affrontare e contrastare l’emergenza epidemiologica, potenziando la risposta del sistema sul territorio. A tutti rivolgo il mio personale ringraziamento per l’impegno quotidiano e i sacrifici sostenuti per garantire il più alto livello di sicurezza e assistenza sanitaria a tutti i cittadini.

Plauso particolare va a Mario Minore, che ha coordinato l’attività di screening, e a tutta le squadre Usca aziendali anche in considerazione del fatto che la provincia di Trapani è stata la più virtuosa della regione per numero di tamponi effettuati, obiettivo raggiunto grazie ad un lavoro svolto in piena sinergia con le Amministrazioni locali e gli Istituti scolastici del territorio”.