Covid, bollettino Asp ad oggi . A CVetrano sono 85 i casi. 24 a Partanna e 15 a Cbello

di: Comunicato Stampa - del 2020-11-09

Coronavirus, ecco la situazione dei positivi ad oggi 9 Novembre 2020 in Provincia di Trapani.

Totale 1241 così distribuiti: Alcamo 229; Buseto Palizzolo 7; Calatafimi-Segesta 8; Campobello di Mazara 15; Castellammare del Golfo 55; Castelvetrano 85; Custonaci 30; Erice 49; Favignana 4; Gibellina 21; Marsala 175; Mazara del Vallo 112; Paceco 37; Pantelleria 37; Partanna 24; Poggioreale 1; Salaparuta 6; Santa Ninfa 1; Salemi 16, Trapani 242; Valderice 35; Vita 2, San Vito Lo Capo 40; Petrosino 7.

I ricoverati in terapia intensiva sono 6. I ricoverati in terapia non intensiva sono 50.

Deceduti: 43. Guariti 887.

Tamponi parziali: 862, Tamponi per la ricerca dell'antigene: 778.