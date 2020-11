Dal Governo fondi per i Comuni in dissesto. 130 mila euro per CVetrano

del 2020-11-09

Il Decreto n. 34/2020 del Ministero dell’Interno e del MEF ha ripartito le risorse stanziate per i Comuni in Dissesto Finanziario.

Il nuovo Decreto prevede una dotazione di 20 milioni di euro per l’anno 2020 in favore dei Comuni in dissesto alla data del 15 giugno 2020.

Al Comune di Castelvetrano spettano 130.516,61 euro e i fondi dovranno essere utilizzati per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di beni immobili di proprietà degli stessi Comuni da assegnare alla Polizia di Stato e all'Arma dei carabinieri.

Ai fini dell'effettiva assegnazione delle risorse i Comuni potenzialmente beneficiari del contributo devono comunicare entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto al Ministero dell'interno di avere necessità delle risorse indicandone l'importo.