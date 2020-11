Uno sguardo alle leggi italiane sul gioco tra normative e opportunità

di: Francesco Accardi - del 2020-11-07

Uno sguardo alle leggi italiane sul gioco d'azzardo

Il gioco d'azzardo in Italia rappresenta una storia tutta a sé rispetto alle normative che vengono imposte anche in Paesi vicini come la Germania. Le regole del gioco d'azzardo a cui le aziende devono attenersi in Italia sono in genere piuttosto permissive, ma comunque alquanto interessanti. Se ti piace il gioco d'azzardo o se sei interessato agli aspetti pratici della legge, qui potresti senz’altro imparare a conoscere meglio le regole del gioco d'azzardo in Italia.

Agenzia di regolamentazione

In molti Paesi esistono agenzie di regolamentazione per le diverse forme di gioco d'azzardo: in Germania, ad esempio, le scommesse sono gestite da diverse agenzie per il poker online (le prime sono in realtà illegali). In Italia, invece, non esiste una tale differenziazione.

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è l'unico ente regolatore di qualsiasi attività attinente al gioco d'azzardo, che si tratti di lotteria, social gaming, bingo o casinò.

I poteri che il governo esercita con le agenzie di regolamentazione sono la regolamentazione, la supervisione e il controllo delle attività di gioco d'azzardo, tra cui il rilascio di licenze, la limitazione del gioco d'azzardo illegale, la riscossione delle relative tasse e la garanzia che gli operatori del gioco d'azzardo osservino le leggi.

Esistono regolamenti specifici legati ai singoli casi di gioco d'azzardo, come eventi sportivi, eventi simulati, tornei e altro ancora.

Gioco d'azzardo con sede fisica

Nonostante il paese sia piuttosto permissivo in fatto di gioco d'azzardo digitale, in Italia sono solo quattro i casinò con sede fisica che hanno la licenza per il gioco d’azzardo.

Questi sono: San Remo, Campione d'Italia( al momento chiuso a causa di una disperata questione finanziaria), Venezia e Saint Vincent. Questi casinò con sede fisica sono soggetti a leggi specifiche e in realtà l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli non ha molto a che fare con la loro regolamentazione, perciò la maggior parte delle questioni normative viene lasciata alle autorità locali.

Gioco d'azzardo digitale

Il gioco d'azzardo digitale è pienamente consentito in Italia, il cui governo sta prendendo una posizione molto più indulgente rispetto alla Germania. È vietato far giocare chiunque non sia in possesso di un codice fiscale italiano. Inoltre, c’è un certo numero di giochi regolamentati che un casinò può offrire. I pacchetti viaggio per i casinò non sono consentiti, visto che questi offrono grandi opportunità di riciclaggio di denaro, come si è visto a Macao .

Il requisito di essere in possesso di un codice fiscale è importante, ma permette anche a siti come Unibet di offrire un bonus senza deposito , in quanto essendo in possesso di un codice fiscale si ha la prova concreta di chi sta giocando d’azzardo.

Pubblicità

Il gioco d'azzardo per la pubblicità di premi in denaro è vietato alla radio, alla televisione, al teatro e al cinema, così come su giornali, riviste e persino pubblicazioni online, se ciò incoraggia i bambini a giocare. La violazione di queste regole comporta una multa di centomila euro per l'operatore di gioco d'azzardo e di mezzo milione di euro per il proprietario dei mezzi pubblicitari.

Il Decreto Dignità ha inoltre introdotto il divieto di sponsorizzare eventi, attività, prodotti e servizi a partire dal primo gennaio 2019. A chi infrange questa regola viene addebitato il 5% del valore dell'annuncio (non necessariamente il costo), con una multa minima di 50.000 euro, ossia l'equivalente di un annuncio valutato 1 milione.

Queste leggi eccezionali stanno a significare che qualsiasi operatore di gioco d'azzardo che voglia fare pubblicità in Italia dovrà adottare un approccio eccezionale nei riguardi della campagna pubblicitaria, non certo copiando una campagna di altri Paesi.