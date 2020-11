"Mio figlio, la dislessia, le difficoltà e i social per un confronto con le altre mamme". Il racconto di Angela Navetta

di: Doriana Margiotta - del 2020-11-08

L'8 ottobre di dieci anni fa veniva approvata la legge 170, la prima a riconoscere la dislessia, la disortografia, la disgrafia e la discalculia come disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), in ambito scolastico.

Fine ultimo di questa legge è quella di tutelare il diritto allo studio dei ragazzi dislessici e di far sì che le scuole possano adottare una metodologia ad hoc per favorire tutti gli studenti, dando spazio alla loro personalità e potenzialità.

Grazie a tutti questi strumenti si favorisce il successo scolastico anche attraverso misure di supporto, si riducono i disagi e si assicura uguali opportunità di sviluppo delle capacità in ambito sociale e professionale. E' di fondamentale importanza la creazione di un canale di comunicazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante il percorso di scolarizzazione.

Le difficoltà non mancano e soprattutto nel nostro territorio i punti di riferimento per i ragazzi dislessici sono molto pochi. Del mondo della dislessia e per capire meglio le problematiche che ogni giorno devono affrontare questi ragazzi, ne abbiamo parlato con Angela Navetta, mamma di un ragazzo dislessico.

Che cosa è la dislessia?

"E' un disturbo dell'apprendimento, non si apprende nel modo generico, come avviene nella maggior parte dei casi. Ogni bambino dislessico impara in modo diverso. Di solito hanno una memoria breve, per questo motivo un valido aiuto per loro è l'utilizzo delle sequenze e degli elenchi.

Mio figlio ha una dislessia severa ma compensativa, ha potenziato dei canali preferenziali e ha accresciuto altre capacità, sviluppando una memoria paragonabile ad un computer. Sa leggere, ma lo fa con grande fatica, perché concentrandosi molto sul metodo di lettura, non riesce ad imparare quello che legge. Per loro leggere non è naturale".

La dislessia è rara o ha una certa incidenza sulla popolazione?

"Innanzitutto si nasce dislessici ed è ereditaria, colpisce il 20% della popolazione scolastica. In ogni classe di solito ci sono almeno due dislessici. La regola generale vuole che la scuola faccia fare i test in terza elementare, soprattutto quando non si raggiunge un buon livello di lettura.

Putroppo a Castelvetrano tutto questo non succede. I referenti di DSA sono presenti sul territorio da poco tempo, di solito è la maestra che fa da ponte con la neuropsichiatria pediatrica, dove vengono effettuati questi test specifici.

Molti genitori non la conoscono o non la riconoscono, di conseguenza i bambini crescono con dei problemi non solo scolastici, ma anche psicologici, perché spesso non hanno stima in loro stessi e si sentono inferiori.

Succede spesso che chi è dislessico faccia molta fatica ad imparare e gli sforzi fatti non gli vengono riconosciuti né dagli insegnanti né dalla famiglia, e da lì nasce la frustrazione.

Le lingue straniere per loro sono un incubo, perché vanno ad orecchio ma leggono per come è scritto, perciò diventa tutto più complicato e confuso. Così da qualche anno si è deciso di insegnare a questi ragazzi le lingue straniere solo oralmente, per facilitarne l'apprendimento.

Non è facile per questi ragazzi andare avanti, soprattutto se non vengono aiutati e capiti. La scuola diventa un nemico e spesso ci si ammala di dispiacere e putroppo non mancano gli episodi di bullismo. Chi rimane indietro spesso viene bullizzato dai compagni di scuola e questo non è giusto, creando dei disagi molto difficili da superare.

La mia è un'esperienza felice. Alle elementari mio figlio ha avuto la fortuna di avere una maestra molto brava e sensibile. Anche ora che va alle medie, si trova bene con tutti i professori. Le assicuro che le difficoltà ci sono, ma si affrontano e si va avanti."

A chi ci si può rivolgere per avere una diagnosi di dislessia?

"Qui non è facile, si figuri che io per avere la certificazione e di conseguenza il riconoscimento della dislessia ho dovuto penare 5 anni. A Castelvetrano l'unico pedagogista pubblico, purtroppo ha dei problemi di salute e nessuno lo può sostituire. Castelvetrano da questo punto di vista è abbandonata a sè stessa.

La legge 170 riconosce la dislessia e dà diritto a tutta una serie di strumenti compensativi, quali: le mappe concettuali, le registrazione delle lezioni, i testi in digitale, l'uso della calcolatrice e molti altri. Si ha diritto ad avere delle misure dispensative che permettono allo studente di essere dispensato da alcune attività, come per esempio: non usare il corsivo, non fare copiati o prendere appunti, non fare verifiche scritte ma solo orali, ed altre agevolazioni del genere.

L'unico modo affinché la dislessia venga riconosciuta dalla scuola è che la certificazione venga fatta da un ente pubblico e non privato, creando parecchi disagi per chi come me abita in un paese che ha poche figure di riferimento."

Come ha riconosciuto la dislessia in suo figlio?

"Il sentore l'ho avuto all'asilo, perché appena vedeva colori e quaderni piangeva. Poi parlando con una mia amica che mi raccontò di avere un bambino che aveva problemi di apprendimento, lì ho capito che forse anche mio figlio aveva le stesse difficoltà.

Alle scuole medie non c'è putroppo nessun referente, non c'è nessun aiuto economico e mio figlio non ha nessun tipo di sussidio, anche per volere mio, perché non voglio togliere soldi a chi ne ha bisogno, ed essendo compensativo riesce ad affrontare meglio le difficoltà.

Un aiuto concreto per me in questi anni sono stati i gruppi online, dove ho scoperto la figura del tutor, che sarebbe un grosso aiuto per i ragazzi dislessici e anche per le famiglie.

I DSA hanno una grande memoria fotografica e apprendono più facilmente con le mappe concettuali. Spesso prendo spunto da questi gruppi su facebook, perché non saprei sinceramente a chi rivolgermi in zona.

Ci sono suggerimenti molto interessanti per insegnare e metodi diversi a seconda del tipo di dislessia. Ne fanno parte medici, pedagogisti, dislessici ormai diventati adulti. Molte tecniche vengono inventate da noi mamme per cercare di non far rimanere indietro i nostri ragazzi.

Il centro più vicino che si occupa di dislessia è a Trapani e capisce bene che portarlo ogni giorno a Trapani è impossibile. Voglio dire a gran voce che non è una malattia e i metodi per aiutarli sono molteplici.

Innanzi tutto compensano con altre capacità, e poi grazie alla tecnologia è tutto più facile, ci sono degli Ipad che hanno dei programmi specifici per i dislessici e sono di grande aiuto. Ciò non toglie che ci vorrebbe più collaborazione da parte della scuola e delle istituzioni.

I dislessici sono molto più sensibli e hanno bisogno di un approccio diverso, il metodo per insegnare deve essere "cucito" su misura su ognuno di loro.

Le faccio un esempio, hanno grosse difficoltà con le tabelline e il metodo più efficace è l'uso della tavola pitagorica. Alcune cose le imparano subito, altre purtroppo no. Per questo mi confronto spesso con questi gruppi online, che mi aiutano molto. La figura del tutor sarebbe essenziale per loro, gli darebbe il giusto metodo di studio per il loro futuro.

Tra i componenti di questi gruppi ci sono molti ragazzi dislessici che sono riusciti a laurearsi perché hanno trovato il loro metodo di studio e soprattutto perché nelle Università ci sono dei programmi appositi per i ragazzi dislessici.

Questo mi rincuora moltissimo, perché sono la testimonianza che i dislessici possono raggiungere livelli di istruzione molto alti e avere un futuro professionale come tutti gli altri."

Ha qualche consiglio per le famiglie nella sua stessa situazione?

"Innanzitutto per chi non sa cos'è la dislessia, consiglio di informarsi senza avere nessuna paura. Noi dobbiamo aiutare i nostri figli, perché se non lo facciamo cresceranno con grandi problemi non solo scolastici ma soprattutto caratteriali. Si entra in mondo meraviglioso e diverso. Le assicuro che loro una strada la trovano e il nostro aiuto come genitori è importante.

Bisogna capirli già da bambini, non affrontare il problema già da piccoli sarebbe per loro fonte di grandi frustrazioni nel futuro. Un dislessico non ha un ritardo mentale e non è un malato, ha solo bisogno di essere sotenuto e seguito nel modo giusto.

Il mio appello è rivolto ai genitori. Non vi nascondete, non vi vergognate, perché i vostri figli devono essere aiutati a vivere la vita scolastica in modo sereno. Pensi che il 90% dei bambini che non vengono aiutati e capiti alle elementari, escono da scuola distrutti e con tante lacune. Mi auguro che questa percentuale diminuisca sensibilmemte in poco tempo per il bene dei ragazzi dislessici."

La signora Angela Navetta è un esempio da seguire. Grazie alla sua personale esperienza in quanto madre di un ragazzo dislessico, ci ha raccontato come affronta ogni giorno insieme al figlio tutti gli ostacoli che possono derivare dalla dislessia. Lo ha raccontato mettendo in luce una grande sensibilità e grande amore per il figlio.

Ha sottolineato più volte l'importanza del diritto allo studio e delle opportunità lavorative che ne derivano. La scuola e la cultura sono essenziali per un essere umano, perché solo con una buona istruzione si possono raggiungere gli obiettivi che ognuno di noi si e' prefissato.

Ci auguriamo che le istituzioni scolastiche locali possano attivarsi al meglio per poter includere nel modo migliore i ragazzi dislessici all'interno della vita scolastica. Speriamo che un giorno tutte le discriminazioni vengano azzerate, perché solo così potremmo dirci migliori.

"Ogni essere umano è unico, rispettarne la diversità equivale a difendere la propria e altrui libertà" (Emanuela Breda)