CVetrano, tamponi per studenti delle superiori e familiari. In campo anche la Croce Rossa

di: Redazione - del 2020-11-07

L’Assessore Cappadonna con una nota ha espresso un ringraziamento ai volontari della Croce Rossa per gli screening che stanno effettuando nei confronti della fascia di popolazione più esposta al contagio.

"In corso oggi e domani tamponi in modalità Drive-In dedicato a tutti gli alunni delle scuole superiori e loro familiari presso la nostra sede. Il tutto grazie all'instancabile lavoro di medici e infermieri dell'USCA in collaborazione con i nostri volontari.

Lo screening per la ricerca SARS-CoV-2 si svolgerà dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00".