Un caso Covid a Santa Ninfa. Si tratta di un dipendente che lavora a Castelvetrano

del 2020-11-09

Un solo caso positivo a Santa Ninfa. Ne dà notizia il sindaco Giuseppe Lombardino Si tratta del dipendente di un'azienda di Castelvetrano ed è quindi legato ad uno dei focolai che da alcune settimane si stanno registrando in quella città.

La persona in questione è asintomatica, si trova in isolamento e vi rimarrà fino alla negativizzazione. Si tratta dell'undicesimo caso dall'inizio della seconda ondata dell'epidemia. «Tutti gli altri casi che si sono registrati a Santa Ninfa nelle scorse settimane - sottolinea il sindaco - si sono risolti con la negativizzazione dei soggetti interessati». Lombardino si sofferma poi sulla situazione nei centri vicini: «Nei comuni attorno a noi - dice - si sta assistendo in questi giorni ad un'autentica escalation di casi positivi. Ciò - ammonisce - deve suonare come un campanello d'allarme e invitarci alla massima prudenza, al rispetto delle disposizioni emanate dalle autorità e alla limitazione degli spostamenti e dei contatti sociali, unico modo per frenare l'avanzata impetuosa dell'epidemia».