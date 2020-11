Il sogno americano del salemitano Antonino Accardi nei primi del '900. Storia di un migrante divenuto imprenditore

di: Geremia Mancini - del 2020-11-10

Antonio “Antonino” Accardi nacque a Salemi, in provincia di Trapani, il 22 maggio 1893, da Giuseppe (ventinovenne “contadino” – figlio di Antonino e Maria Marino) e da Anna Di Gesù (diciannovenne “casalinga” – figlia di Ferdinando e Vita Monte).

I suoi genitori si erano sposati a Salemi il 4 febbraio 1892. Antonio decise di tentare il “sogno americano”. E nel 1910 giunse ad Everett in Massachusetts. Il 3 dicembre del 1916 sposò Vitina Accaldi che gli diede tre figlie: Anna, Maria e Josephine.

Antonio “Antonino” Accardi, dopo aver fatto diversi duri lavori, ebbe l’intuizione di importare prodotti italiani soprattutto per la popolosa comunità italo-americana. Fondò la “A. Accardi & C.” e con questa a Boston lui fu un vero “pioniere”. Il passaggio successivo fu quello di imporsi come grossista di prodotti alimentari in tutto il Massachusetts. Soprattutto olio e vino.

Purtroppo, il 4 marzo del 1943, Antonio “Antonino” Accardi morì. Fu il genero John Di Virgilio (era stato precedentemente rappresentante dell’azienda), aveva sposato Maria, a rilevare la responsabilità della “A. Accardi & C.”.

La prematura morte di Antonio “Antonino” Accardi (uomo assai stimato e di grande generosità) creò nel tempo delle difficoltà all’azienda. Difficoltà poi superate. Così ancora oggi, grazie alla terza e quarta generazione, con la “Accardi Foods Distinction” il sogno di “Antonino” continua.

La “Accardi Foods” si dice orgogliosa di essere diventata uno dei principali distributori di prodotti alimentari del New England.