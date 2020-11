Il lettore scrive: "Via Turrisi Colonna e vie adiacenti al buio da giorni. Si intervenga"

di: Redazione - del 2020-11-12

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione del lettore Rosolino Calabrese, il quale si rivolge alla Redazione per segnalare che da qualche giorno diverse strade della città sono prive di illuminazione serale.

Ecco le sue parole:

“Purtroppo devo segnalare che nella Via Turrisi Colonna, a Castelvetrano e in altre due vie adiacenti siamo senza luce in strada già da tre sere. Non abbiamo visto nessuna squadra Enel o simile per eventuali riparazioni del guasto e nessuna comunicazione da parte dell’amministrazione che latita.

Quanto dobbiamo ancora attendere? Sono indignato”