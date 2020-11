Salemi, insegnante della scuola media positiva al Covid. Scatta la sospensione per due classi

del 2020-11-12

"Abbiamo ricevuto la notizia della positività di un insegnante della scuola media. Subito è stata stabilita la sospensione in via precauzionale di due classi ". Ad annunciarlo pochi minuti fa il Sindaco di Salemi Domenico Venuti.

"Non cediamo al panico, le procedure previste dai protocolli sono state adottate e inoltre, come annunciato questa mattina, proprio le scuole medie saranno oggetto di uno screening che si terrà, a Salemi come in tutta la provincia, sabato e domenica.

I test per insegnanti, alunni, personale e relative famiglie rappresenteranno una prima risposta tempestiva proprio per questo caso, che continuiamo a seguire con la massima attenzione", ha concluso il primo cittadino.