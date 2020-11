Bonus Figlio 2020, ecco il bonus per accedervi. A Salemi via alla presentazione delle istanze

del 2020-11-13

L'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro ha reso noto che è possibile presentare istanza per la concessione del Bonus di € 1.000,00 per la nascita o adozione di un bambino per l'anno 2020, secondo le seguenti scadenze:

1) Per i nati nel primo semestre dall'1.1.2020 al 30.6.2020:

- Ricezione istanze da parte dei Comuni entro il 28.08.2020.

2) Per i nati nel secondo semestre dall' 1.7.2020 al 31.12.2020:

- Ricezione istanze da parte dei Comuni entro 30.10.2020 per i nati dall' 1.7.2020 al 30.9.2020;

- Ricezione istanze da parte dei Comuni entro il 29.01.2021 per i nati dall' 1.10.2020 al 31.12.2020;

Possono presentare istanza per la concessione del Bonus, un genitore o, in caso di impedimento di quest'ultimo, uno dei soggetti esercenti la potestà parentale, in possesso dei seguenti requisiti:

• cittadinanza italiana o comunitaria ovvero, in caso di soggetto extracomunitario, titolarità di permesso di soggiorno;

• residenza nel territorio della Regione Siciliana al momento del parto o dell' adozione, i soggetti in possesso di permesso di soggiorno devono essere residenti nel territorio della Regione Siciliana da almeno dodici mesi al momento del parto;

• nascita del bambino nel territorio della Regione Siciliana;

• indicatore I.S.E.E. del nucleo familiare del richiedente non superiore ad € 3.000,00. Alla determinazione dello stesso indicatore concorrono tutti i componenti del nucleo familiare ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

Per il Comune di Salemi l’istanza dovrà essere redatta su specifico schema già predisposto dall' Assessorato, secondo le forme della dichiarazione sostitutiva dell' atto di notorietà, ai sensi dell'art.46 e segg. del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 in distribuzione presso l'Ufficio dei Servizi Sociali o scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Salemi e la stessa dovrà essere presentata presso l'Ufficio di Protocollo sito in piazza Dittatura n. 1, o inviata tramite Pec all'indirizzo - [email protected]

All'istanza deve essere allegata pena l’archivi azione della pratica, la seguente documentazione:

1. fotocopia del documento di riconoscimento dell' istante in corso di validità, ai sensi dell'art.38 del del D.P.R 445/2000;

2. attestato definitivo indicatore I.S.E.E. rilasciato dagli Uffici abilitati, secondo le norme vigenti;

3. in caso di soggetto extracomunitario, copia del permesso di soggiorno in corso di validità;

4. copia dell' eventuale provvedimento di adozione;

5. copia attribuzione codice iban bancario o postale.

La presentazione della predetta documentazione è obbligatoria ai fini dell'ammissione al beneficio. Le istanze corredate della relativa documentazione verranno trattenute e custodite presso l'Ufficio comunale competente.