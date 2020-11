Castelvetrano piange la scamparsa del noto professionista Antonio Calcara. Gli amici:" Amava la vita, orgogliosi di averlo conosciuto "

del 2020-11-13

Castelvetrano piange la scomparsa di un noto professionista. Si è spento tra l'affetto dei suoi cari Antonio Calcara, stimato e apprezzato funzionario Unicredit, 58 anni, amante della vita, capace di meravigliarsi davanti alle piccole cose. Dipendente Unicredit della filiale di Castelvetrano da 30 anni lascia 3 figlie: Katia, Anna e Chiara e la moglie Giuseppa Barbera. Un intervento chirurgico lo aveva costretto al ricovero presso il San Camillo di Roma, dove grazie alla sua tenacia e al suo spirito combattivo aveva fatto di tutto per reagire. Le sue condizioni però si sono aggravate senza lasciar scampo. "Antonio, ci racconta un amico, è stato per me, e forse per tutti quelli che lo hanno conosciuto, un costante monito e riferimento per amare la vita. La gestione della sua malattia e il suo atteggiamento apparentemente leggero ed indifferente alle difficoltà che la stessa gli ha creato, mi stupivano e mi confortavano nella gestione delle banalità quotidiane che ci sembrano problemi. Sul lavoro riusciva sempre ironicamente a ridimensionare ogni stress operativo, risolveva tutto. Ed il nostro quotidiano dibattito etico professionale rimane per me un elogio alla ragione. Ed alla fine costante emergeva il suo affetto per la famiglia, orgoglioso delle figlie di cui sempre parlava. Valori indissolubili che permarranno sempre per me nel suo ricordo." Il saluto sarà lunedì pomeriggio presso la chiesa di San Francesco di Paola. La Redazione si stringe attorno alla stimata famiglia Calcara per la triste scomparsa.