CVetrano, condannato 43enne per lesioni personali in seguito a querela di una donna

di: Redazione - del 2020-11-14

(ph. Foto: gazzettadellavoro.com)

Un castelvetranese di 43 anni F. S. C. è stato condannato a un anno e otto mesi di carcere dal Tribunale di Marsala per lesioni aggravate a seguito della querela di una donna R.C., ottenendo l’assoluzione, invece, per le accuse di tentata violenza sessuale, furto aggravato e porto abusivo di un coltello.

I fatti risalgono al 2017, quando il 2 marzo, la donna si è presentata dai Carabinieri di Castelvetrano, sostenendo che il giorno prima aveva fatto entrare l’uomo in casa e questi avrebbe provato ad abusare sessualmente di lei.

Secondo il suo racconto, l’uomo l’avrebbe aggredita con schiaffi, tirandole i capelli e minacciandola con un coltello, nel tentativo di consumare un rapporto. Ma la donna era riuscita a scappare in strada e a chiedere aiuto.

Durante il processo, l’avvocato difensore ha evidenziato che R.C. ha fornito in aula una versione contrastante con la querela e producendo copia della querela stessa, ha voluto dimostrare le evidenti divergenze al fine di consentire al Tribunale una valutazione circa l’attendibilità della donna.