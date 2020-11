Pastore positivo al Covid e il Sindaco di Petrosino “diventa” pastore per un giorno

del 2020-11-14

In tempo di Covid un Sindaco “diventa” pastore per un giorno. Non è uno scherzo ma è quello che è successo ieri a Petrosino. A raccontare la curiosa vicenda lo stesso primo cittadino Gaspare Giacalone corso in campagna ad aiutare un pastore chiuso in casa per via della positività al Covid-19.

Per Giacalone, un passato nel Regno Unito nel mondo dell’alta finanza, una esperienza che difficilmente dimenticherá: “Questa mattina - scriveva ieri il Sindaco - mi trovate tra pecore, agnellini e caprette perché Antonio, il pastore, mi ha chiamato disperato per loro. Ha appena saputo di essere risultato contagiato con la sua intera famiglia e non riesce a trovare nessuno che possa accudire al suo gregge.

Sono corso subito all’ovile. Lui è rimasto a casa mentre telefonicamente provo a dargli un po’ di conforto e una mano per trovare una soluzione. Antonio ama il suo lavoro, è tutta la sua vita e con un nodo alla gola mi ripete che queste creature non possono essere abbandonate. Il covid è anche questo, colpisce direttamente e indirettamente chi non c’entra niente. Mentre io non ho mai pensato che fare il sindaco fosse tutto onore e gloria. È mettere i piedi nella terra bagnata di sudore, dove c’è lavoro e sacrificio. Dove c’è sofferenza e bisogno. Oggi mi sento un po’ più Sindaco”.