“Non fu malasanità”. La Cassazione conferma assoluzione per due ginecologi Ospedale di CVetrano dopo la morte di una giovane mamma

di: Redazione - del 2020-11-14

La Cassazione rigettando il ricorso avverso l’assoluzione dei due ginecologi dell’Ospedale di Castelvetrano, ha confermato l’assoluzione, confermando l’esito della sentenza di primo grado del Tribunale di Marsala.

Inizialmente i medici indagati furono otto, poi, però, per sei di loro ci fu l’archiviazione, ma non per i due, accusati di avere sbagliato diagnosi, per “negligenza, imprudenza e imperizia”.

I due medici, erano stati accusati di non aver valutato il reale quadro clinico della donna, che era poi morta al Policlinico di Palermo per la rottura di un vaso sanguigno del cervello a causa della pressione alta dovuta alla gestosi, dopo un parto cesareo d’urgenza all’Ospedale Sant’Antonio di Trapani.

Secondo l’accusa, i medici non compresero il reale motivo dei forti dolori addominali della donna, che fu trasferita a Trapani soltanto l’indomani, quando le sue condizioni si erano notevolmente aggravate.

Data la particolare complessità del processo, sono stati nominati due periti super partes che hanno dichiarato che i due medici imputati avrebbero commesso degli errori, ma che la giovane sarebbe morta ugualmente a causa dell’emorragia cerebrale.