Santa Ninfa: Affidati lavori di sistemazione di alcune strade urbane

di: Redazione - del 2020-11-13

L'Ufficio tecnico del Comune, per evitare il rischio di incidenti con possibili danni a cose o persone, ha affidato all'impresa «Emmeciesse» di Santa Ninfa i lavori di sistemazione di alcune strade urbane e di manutenzione di alcuni edifici comunali. Lavori per i quali l'ente aveva stanziato poco più di 12mila euro.

L'impresa individuata ha offerto un ribasso del 12 per cento e si è aggiudicata i lavori per l'importo di 10.627 euro, a cui va aggiunta l'Iva al 10 per cento, per un totale di 11.960 euro.

Le aree interessate dagli interventi di ripristino sono prevalentemente quelle di piazza Libertà e del centro storico. Gli immobili sono invece quelli che ospitano le scuole e la caserma dei carabinieri.