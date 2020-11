“Ciao Nicoló, ragazzo d’oro e grande lavoratore. Ci mancherai..”

di: Redazione - del 2020-11-13

Nell’incidente avvenuto nella giornata di ieri, sulla S.S. 115 tra Castelvetrano e Menfi, all’altezza dello svincolo di Partanna, ha perso la vita il 37enne castelvetranese Nicolò Cirabisi. Il giovane era il passeggero dell’auto che si è scontrata con un camion. Il conducente dell’auto, in seguito allo scontro ha subito l’asportazione della milza e le sue condizioni sono costantemente monitorate. Non sono gravi, invece, le condizioni del conducente del camion.

Veronica Signorello, amica e collega di lavoro di Nicolò Cirabisi ha voluto ricordare l’amico scomparso con una emozionante lettera.

“Non eravamo solo colleghi di lavoro, per noi eri parte della nostra famiglia. Da noi non esisteva differenza tra dipendente e datore d lavoro, si collaborava, ci si aiutava l’uno con l‘altro. Si rideva, si scherzava per cercare d rendere certe giornate un po’ meno pesanti, si stava bene.

Quanti consigli, quante raccomandazioni. E tu ci guardavi e ci prendevi in giro e per accontentarci, sapendo che certe cose erano per il tuo bene, dicevi sempre d sì.

Nicola, il tuo sorriso a lavoro mancherà tanto, il tuo modo di scherzare, di prenderci a parole per ridere poi tutti insieme...nulla sarà come prima.

Sono incredula, triste, amareggiata, con un cuore infranto. Sei stato un collega, un amico e un fratello. Grazie per tutto quello che hai fatto, non volevi mai andartene, non volevi lasciarci, oggi lo hai fatto per sempre. Non si può morire cosi, non si può uscire di casa per andare a lavoro e non tornare mai più.

Questa è un’ingiustizia, questa è cattiveria, la vita è stata crudele con te, grande padre, lavoratore, educato, buono…ragazzo d'oro. Ma Dio vuole con sé i fiori più belli.

Buon viaggio collega. Mancherai, ti vorrò per sempre bene"