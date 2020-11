CVetrano, intervista al neo Ass. al Bilancio e Tributi Filippo Pellitteri: “Percettori Rdc a lavoro per la Città. C’è l’ok della Giunta”

di: Redazione - del 2020-11-13

Ieri, il nostro Direttore ha incontrato l’Avv. Filippo Pellitteri, originario di Casteltermini, uno dei nuovi assessori nominati recentemente dal sindaco Alfano, che si occuperà di affari legali, bilancio e tributi.

Uno dei suoi obiettivi è la realizzazione della tariffa puntuale in materia di rifiuti. Nel corso dell’intervista l’Assessore Pellitteri ha dichiarato: ”La tariffa puntuale è un sistema che applica il principio “Chi più sporca più paga” e consiste nella possibilità per l’utente di pagare meno nel momento in cui fa meno indifferenziata. Inoltre, per la TARI, non è prevista la riduzione delle aliquote, perché i costi del servizio devono essere coperti integralmente dagli utenti. La soluzione è di abbassare il costo, in funzione dell’abbassamento dell’indifferenziata.

In più con i decreti previsti per la situazione Covid, non sarà possibile iniziare delle esecuzioni forzate o dei recuperi coattivi, però se io consumo acqua o utilizzo il servizio rifiuti e non pago, il costo delle mie mancanze sarà suddiviso tra gli altri utenti e questo non può perdurare, per cui ci sarà maggiore attenzione nel momento dell’esazione delle imposte da parte dell’amministrazione”.

Per quanto riguarda la nuova delibera che ha ad oggetto “l’utilizzo” dei percettori del reddito di cittadinanza, il neo Assessore ha detto: “Alcune tra le iniziative che ha predisposto il comune sono legate alla pulizia del verde pubblico o dei locali amministrativi del comune o altro cose che hanno a che fare con un aiuto al comune nella realizzazione dei vari progetti”.

In conclusione, alla domanda su come sia stato coinvolto nell'amministrazione di Castelvetrano, Pellitteri ha risposto: ”Io sono militante nel Movimento 5 stelle e sono stato candidato sindaco nel mio comune. All’interno del movimento si organizzano incontri con gli attivisti del territorio e in uno di questi incontri ho avuto modo di conoscere l’Ass. Cappadonna, ma conoscevo già il sindaco Enzo Alfano.

A luglio, l’Ass. Cappadonna e il Sindaco mi hanno coinvolto al fine di poter fare parte di questa amministrazione e poterli aiutare nella realizzazione dei programmi previsti. Spero che riusciremo ad essere le braccia di questo programma elettorale incarnato da sindaco e di poter realizzare quanto da lui auspicato”.