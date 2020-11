Ancora un decesso da Covid-19 a Salemi. La conferma del Sindaco Venuti

del 2020-11-14

Covid-19, ci è giunta direttamente dal Sindaco Venuti la notizia dolorosa di un nuovo decesso. Ecco le sue dichiarazioni: "Porgo alla famiglia le condoglianze mie, dell'Amministrazione e di tutta la città. I contagiati a Salemi sono al momento 23, un numero che non deve allarmarci ma che deve spingerci a continuare a perseverare con la massima prudenza nei comportamenti: non bisogna abbassare la guardia. Da questa mattina, inoltre, è in corso lo screening organizzato dall'Asp e dall'Anci con i tamponi veloci dedicato agli alunni, ai docenti e al personale della scuola media (famiglie comprese). I primi risultati ci dicono è stata rilevata una percentuale marginale di tamponi positivi. I controlli continueranno fino alle 19.30 di oggi, in via San Matteo (ex Albero Falcone), e per tutta la giornata di domenica. Nelle prossime ore vi aggiornerò sull'esito esatto dello screening"