Tamponi rapidi a Santa Ninfa: positivi alcuni insegananti e alunni. Previsti i tamponi molecolari per conferma

del 2020-11-15

Con una nota il Sindaco Lombardino ha confermato l'emergere di alcune positività grazie all'importante lavoro di screening effettuato con i tamponi rapidi.

"Cari cittadini, lo screening con i tamponi rapidi effettuato dall'Asp e rivolto alle scuole (insegnanti, studenti, genitori), ha evidenziato, nel nostro Comune, alcuni casi di positività al covid-19: un paio di insegnanti (non di Santa Ninfa), un paio di alunni della scuola elementare e un paio di genitori. Tutti i soggetti sono asintomatici e in isolamento, in attesa peraltro del tampone molecolare che confermi o meno la positività al coronavirus. D'accordo con la dirigente scolastica e con le autorità sanitarie, ho quindi precauzionalmente disposto la chiusura della scuola elementare per le giornate di lunedì e martedì in modo da poter consentire la sanificazione di tutti i locali.

Non ci sono situazioni di particolare preoccupazione. Bisogna anzi essere grati all'Asp perché con queste campagne di ricerca a tappeto è possibile scoprire persone positive totalmente asintomatiche che, se non poste in isolamento, avrebbero probabilmente contagiato altre persone. La collaborazione tra istituzioni e tra queste e i cittadini si rivela dunque fondamentale nel contrasto all'epidemia.