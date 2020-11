Le bellezze di Salemi in 5 spot realizzati dai travel blogger Dream Beach Media e Jamz.Creative

di: Comunicato Stampa - del 2020-11-16

Nasce su Instagram la mini serie composta da 5 brevi spot che racconterà l’esperienza di viaggio sul territorio di Salemi da parte del gruppo di giovani talentuosi travel blogger inglesi di Dream Beach Media e Jamz.Creative.

Gli episodi saranno pubblicati interamente su Instagram Reels (la nuova piattaforma del social americano dedicata a video brevi di 15-30 secondi) e saranno ambientati tra le verdi colline e tra le bellezze del centro storico di Salemi (Tp).

Gli shooting e le riprese hanno messo al centro del progetto la scoperta del Castello Arabo Normanno, i colori dei tramonti salemitani tra le dolci colline della Musita e due location di eccellenza quali Il Baglio Borgesati e il Kuddura.

In attesa dei prossimi episodi non resta che gustarci il Trailer (clicca qui per vederlo) da poco lanciato sui canali delle pagine Visit Sicily e Visit Borgo Salemi.

Un esempio di storytelling rivolto ai giovani che vuole dare visibilità e risalto alla cittadina dell’entroterra da poco inserita tra i Borghi Più Belli D’Italia.