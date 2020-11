CVetrano, percettori RdC a lavoro nei “PUC”. Dal Sociale al verde pubblico. Ecco i progetti in cui saranno coinvolti

di: Redazione - del 2020-11-16

L’aveva anticipato il neo assessore ai tributi e al bilancio, Filippo Pellitteri ai nostri microfoni (clicca qui per rileggere) ed è ora consultabile sull’albo pretorio la delibera di giunta (la n.208 del 11.11.20), con i progetti per i percettori di reddito di cittadinanza a Castelvetrano. Si tratta di cosiddetti PUC, ossia progetti di utilità collettiva pensati dal distretto socio-sanitario D54, di cui la città di Castelvetrano è capofila.

Questi i progetti a cui saranno affidati ai percettori di reddito di cittadinanza: “Alla scoperta della cultura” che punterà alla valorizzazione e la promozione del sistema dei servizi museali e bibliotecari del Comune di Castelvetrano; “Green point” che porterà a recupero, cura e manutenzione delle aree verdi del territorio; “Giocando s’impara” che ha offirà spazi educativi per la promozione globale della persona, sostegno al minore e alla famiglia; “SOS 4 zampe” per la tutela dei diritti degli animali, la cura e la custodia degli stessi nell’ambito della prevenzione e gestione del randagismo; “Il comune appartiene a tutti” che prevede la promozione e valorizzazione dei locali e delle strutture comunali e di sensibilizzazione della cittadinanza all’uso responsabile delle strutture pubbliche; “L’angelo del quartiere” che consisterà nell’esercitare un'azione di sostegno alle persone in difficoltà e a rischio di esclusione sociale