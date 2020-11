Sicilia, la terra dei campioni di sollevamento pesi

del 2020-11-16

(ph. skeeze / Pixabay)

Il carattere forte e determinato del popolo siciliano è una caratteristica innata e molto apprezzata, che non potrebbe non portare grosse soddisfazioni nel campo dello sport. Passione, abnegazione e costanza il proprio simbolo nella storia del giovane ciclista sanfaninfese Mauro Di Prima .

Ma ancora oggi molti non sono a conoscenza del fatto che la Sicilia è la terra dei campioni di sollevamento pesi. Per l'Italia non è decisamente una disciplina agonistica con un grosso seguito di pubblico, benché avvicinarsi a questo sport non richiede investimenti particolari: è sufficiente un bilanciere, una serie di pesi, una cintura da sollevamento pesi per evitare di sovraccaricare la schiena e tanta disciplina per fortificare il proprio fisico.

Però negli ultimi anni la conoscenza di questo duro sport sta cambiando, soprattutto da quando Mirco Scarantino ha vinto una medaglia dietro l'altra. In 50 anni Caltanissetta, il capoluogo della Sicilia centrale forse meno attrattivo per chi vive fuori regione, ha prodotto otto olimpionici, 450 campioni nazionali e un flusso infinito di medaglie d'oro.

Ha vinto il suo primo titolo continentale da giovane nel 2011 e ha anche vinto l'oro europeo junior e, nell'aprile 2016, anche da senior. Scarantino ha gareggiato due volte ai Giochi Olimpici, arrivando 14° a Londra 2012 quando a 17 anni è diventato il più giovane atleta olimpico d'Italia, e settimo alle Olimpiadi di Rio de Janeiro.

Non deve sfuggire dall'elenco dei trionfi la medaglia d'oro di Scarantino e Nino Pizzolat o, quest'ultimo a rappresentare lo sport di Castelvetrano, che era arrivata nel 2019 con la partecipazione ai Campionati europei di sollevamento pesi a Batumi (Georgia), rispettivamente nelle categorie 55 e 81 chili.

Per Scarantino si è trattato dell’undicesima vittoria continentale nella sua carriera, la terza tra i senior, arrivata al termine di una gara dominata da vero fuoriclasse: Per nell'occasione è riuscito a portare a termine sei prove valide su sei, con la vittoria nel totale arrivata sollevando 261 chili, ottenuti grazie al primo posto nello strappo con 116 chili, e al secondo nello slancio con 145 chili.

Scarantino, che ora vive a Roma e si allena a tempo pieno come parte del Gruppo Sportivo Fiamme Oro (ovvero il gruppo sportivo della Polizia di Stato), ha più volte ribadito di dover il suo successo a suo padre, che lo aveva appassionato di sport molto giovane.

Suo padre, Giovanni, ha gareggiato a Seul 1988, Barcellona 1992 e Atlanta 1996, e dal 1988 a tutte le più grandi competizioni a livello nazionale e internazionale, la città di Caltanissetta ha avuto almeno uno dei suoi cittadini a sollevare per l'Italia.

Si potrebbe etichettare come un risultato fenomenale per una città con una popolazione di poco più di 60.000 abitanti. Nessuno parla di calcio a Caltanissetta, solo sollevamento pesi. Praticamente tutti ne conoscono tutte le regole, i campioni e le ultime notizie.

Durante un'intervista Antonio Urso, Presidente della Pesi Italiana e della Federazione Europea - e lui stesso un uomo di Caltanissetta - disse ai giornalisti con orgoglio: "Non c'è nessun altro posto al mondo come questo".